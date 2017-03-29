Нижегородский летающий лыжник Денис Корнилов стал чемпионом России
Нижегородский летающий лыжник, член национальной сборной и участник зимних Олимпийских игр Денис Корнилов стал победителем чемпионата России.
Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина Нижегородской области, на соревнованиях в Чайковском 29 марта нижегородец был вне конкуренции на трамплине К-95 (дальность прыжка — 101 метр).
Второе место занял Ильмир Хазетдинов (Башкортостан), а замкнул пьедестал почета еще один нижегородец — Роман Трофимов.
В последний день чемпионата, 30 марта, состоятся соревнования по миксту, где будут участвовать смешанные команды (мужчины и женщины).
Стоит отметить, что в этом году чемпионат России проходит в два этапа. Первый этап состоялся в январе этого года в Чайковском, где Денис Корнилов стал бронзовым призером на трамплине К-125 м, а команда летающих лыжников Нижегородской области в составе Дениса Корнилова, Михаила Максимочкина, Романа Трофимова и Ивана Ланина завоевала золотую медаль.
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