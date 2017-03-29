Нижегородский летающий лыжник Денис Корнилов стал чемпионом России

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина Нижегородской области, на соревнованиях в Чайковском 29 марта нижегородец был вне конкуренции на трамплине К-95 (дальность прыжка — 101 метр).

Второе место занял Ильмир Хазетдинов (Башкортостан), а замкнул пьедестал почета еще один нижегородец — Роман Трофимов.

В последний день чемпионата, 30 марта, состоятся соревнования по миксту, где будут участвовать смешанные команды (мужчины и женщины).

Стоит отметить, что в этом году чемпионат России проходит в два этапа. Первый этап состоялся в январе этого года в Чайковском, где Денис Корнилов стал бронзовым призером на трамплине К-125 м, а команда летающих лыжников Нижегородской области в составе Дениса Корнилова, Михаила Максимочкина, Романа Трофимова и Ивана Ланина завоевала золотую медаль.