Курашов: Россия претендует на проведение трех этапов КМ по фристайлу в олимпийском сезоне
МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия планирует подать заявки в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на проведение этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах
ски-кросс, лыжная акробатика и могул в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
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«У меня уже были предварительные консультации с FIS, заявочная кампания на календарь олимпийского сезона 2017−2018 годов уже открыта, — сказал Курашов. — Мы планируем подавать заявки на проведение этапа Кубка мира по
«Также мы планируем подавать заявки на проведение этапов Кубка Европы по могулу и лыжной акробатике в Санкт- Петербурге. Это предварительные планы», — добавил он.
По словам Курашова, окончательное утверждение соревновательного календаря на олимпийский сезон состоится осенью. «Заявки на проведение этапов Кубка мира мы должны подать до мая, — подчеркнул Курашов. — В конце мая состоится весенняя конференция FIS, на которой будет утверждаться проект календаря на олимпийский сезон. Окончательное утверждение календаря состоится на осенней конференции организации в Цюрихе».
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