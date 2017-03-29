Курашов: Россия претендует на проведение трех этапов КМ по фристайлу в олимпийском сезоне

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«У меня уже были предварительные консультации с FIS, заявочная кампания на календарь олимпийского сезона 2017−2018 годов уже открыта, — сказал Курашов. — Мы планируем подавать заявки на проведение этапа Кубка мира по ски-кроссу в Миассе (Челябинская область) и этапа Кубка мира в Москве по лыжной акробатике. Под вопросом этап Кубка мира по могулу в Москве, это надо будет обсудить с властями города».

«Также мы планируем подавать заявки на проведение этапов Кубка Европы по могулу и лыжной акробатике в Санкт- Петербурге. Это предварительные планы», — добавил он.

По словам Курашова, окончательное утверждение соревновательного календаря на олимпийский сезон состоится осенью. «Заявки на проведение этапов Кубка мира мы должны подать до мая, — подчеркнул Курашов. — В конце мая состоится весенняя конференция FIS, на которой будет утверждаться проект календаря на олимпийский сезон. Окончательное утверждение календаря состоится на осенней конференции организации в Цюрихе».