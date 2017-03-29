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29 марта 2017, 14:19 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Заседание экспертного совета Минспорта по лыжному двоеборью пройдет 4 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будут обсуждаться результаты выступления сборной России по лыжному двоеборью в завершившемся сезоне, состоится 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по лыжному двоеборью Алексей Баранов.

«Начало заседания совета запланировано на 16:00», — отметил он.

В этот же день в Минспорте пройдет заседание экспертного совета по прыжкам на лыжах с трамплина.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился 5 марта в финском Лахти, в личных соревнованиях двоеборцев лучший результат среди россиян показал Вячеслав Барков (24-е место на нормальном трамплине и 32-е — на большом). В командных соревнованиях россияне заняли 10-е место (Барков, Самир Мастиев, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов). Мастиев и Барков также показали 14-й результат в командном спринте.
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