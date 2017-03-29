Заседание экспертного совета Минспорта по лыжному двоеборью пройдет 4 апреля

«Начало заседания совета запланировано на 16:00», — отметил он.

В этот же день в Минспорте пройдет заседание экспертного совета по прыжкам на лыжах с трамплина.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился 5 марта в финском Лахти, в личных соревнованиях двоеборцев лучший результат среди россиян показал Вячеслав Барков (24-е место на нормальном трамплине и 32-е — на большом). В командных соревнованиях россияне заняли 10-е место (Барков, Самир Мастиев, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов). Мастиев и Барков также показали 14-й результат в командном спринте.