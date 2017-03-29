Заседание экспертного совета Минспорта по лыжному двоеборью пройдет 4 апреля
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будут обсуждаться результаты выступления сборной России по лыжному двоеборью в завершившемся сезоне, состоится 4 апреля. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по лыжному двоеборью Алексей Баранов.
«Начало заседания совета запланировано на 16:00», — отметил он.
В этот же день в Минспорте пройдет заседание экспертного совета по прыжкам на лыжах с трамплина.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился 5 марта в финском Лахти, в личных соревнованиях двоеборцев лучший результат среди россиян показал Вячеслав Барков (24-е место на нормальном трамплине и 32-е — на большом). В командных соревнованиях россияне заняли 10-е место (Барков, Самир Мастиев, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов). Мастиев и Барков также показали 14-й результат в командном спринте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter