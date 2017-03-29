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29 марта 2017, 13:57 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжницы Царёва и Белорукова выиграли золото ЧР в командном спринте

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжным гонкам.

В командном спринте свободным стилем у женщин победили Ольга Царёва и Юлия Белорукова. Вторыми стали Полина Ковалёва и Наталья Матвеева, третьими — Наталья Ильина и Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. Командный спринт свободным стилем
1. Республика Коми (Ольга Царёва, Юлия Белорукова) — 23.13,9.
2. Москва (Полина Ковалёва, Наталья Матвеева) — +3,3.
3. Московская область (Наталья Ильина, Наталья Непряева) — +8,9.
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