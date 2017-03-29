Лыжницы Царёва и Белорукова выиграли золото ЧР в командном спринте

В командном спринте свободным стилем у женщин победили Ольга Царёва и Юлия Белорукова. Вторыми стали Полина Ковалёва и Наталья Матвеева, третьими — Наталья Ильина и Наталья Непряева.



Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Женщины. Командный спринт свободным стилем

1. Республика Коми (Ольга Царёва, Юлия Белорукова) — 23.13,9.

2. Москва (Полина Ковалёва, Наталья Матвеева) — +3,3.

3. Московская область (Наталья Ильина, Наталья Непряева) — +8,9.