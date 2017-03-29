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29 марта 2017, 13:32 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжники Устюгов и Гафаров победили на чемпионате России в командном спринте

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжным гонкам.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов стал четырёхкратным чемпионом России 2017 года, победив с Антоном Гафаровым в командном спринте свободным стилем. Вторыми стали Андрей Мельниченко и Андрей Феллер, третьими — Александр Большунов и Андрей Парфёнов.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. Командный спринт свободным стилем
1. ХМАО-Югра (Антон Гафаров, Сергей Устюгов) — 20.05,6.
2. Красноярский край (Андрей Мельниченко, Андрей Феллер) — +1,1.
3. Тюменская область (Александр Большунов, Андрей Парфёнов) — + 2,3.
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