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28 марта 2017, 17:50 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Устюгова и Майкла Джексона

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Норвежский видеоблогер Петтер Баккен записал ролик с пародией на прохождение дистанции различными известными лыжниками, а также представил, как ходил бы на лыжах известный певец Майкл Джексон.

Норвежский видеоблогер Петтер Баккен записал ролик с пародией на прохождение дистанции различными известными лыжниками а также представил как ходил бы на лыжах известный певец Майкл Джексон. Увеличить
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На видеоролике запечатлено, как блогер сначала пародирует знаменитых лыжников, таких как Петтер Нортуг, Мартин Сундбю, Тереза Йохауг, Сергей Устюгов и Александр Легков, а изюминкой представления становится фирменная лунная походка Майкла Джексона на лыжах.

Ролик талантливого норвежского любителя лыжного спорта уже набрал более 20 тысяч просмотров в сети Youtube.
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