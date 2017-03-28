Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Устюгова и Майкла Джексона
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Норвежский видеоблогер Петтер Баккен записал ролик с пародией на прохождение дистанции различными известными лыжниками, а также представил, как ходил бы на лыжах известный певец Майкл Джексон.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На видеоролике запечатлено, как блогер сначала пародирует знаменитых лыжников, таких как Петтер Нортуг, Мартин Сундбю, Тереза Йохауг, Сергей Устюгов и Александр Легков, а изюминкой представления становится фирменная лунная походка Майкла Джексона на лыжах.
Ролик талантливого норвежского любителя лыжного спорта уже набрал более 20 тысяч просмотров в сети Youtube.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter