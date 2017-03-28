Устюгов победил на чемпионате России в гонке на 15 км свободным стилем
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Сергей Устюгов победил на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске в гонке на 15 км свободным стилем.
Устюгов стал лучшим с результатом 33 минуты 43,9 секунды. Второе место у Дениса Спицова (+9 секунд), третье — у Андрея Ларькова (+31 секунда).
Ранее на чемпионате России Устюгов одержал победы в классическом спринте и в скиатлоне.
В среду мужчины в рамках чемпионата России примут участие в командном спринте свободным стилем.
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