Лыжница Нечаевская победила в гонке на 10 км свободным стилем на ЧР

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом по окончании тренерского совета сборной по итогам сезона рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.