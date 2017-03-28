Лыжница Нечаевская победила в гонке на 10 км свободным стилем на ЧР
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Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжным гонкам.
В гонке на 10 км свободным стилем у женщин победу одержала Анна Нечаевская. Второе место заняла Анастасия Седова. Третий результат продемонстрировала Мария Гущина.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км свободным стилем
1. Анна Нечаевская (Вологодская область — Татарстан) — 25.46,1.
2. Анастасия Седова (Нижегородская область — Мордовия) — +6,2.
3. Мария Гущина (ХМАО-Югра) — +29,8.
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