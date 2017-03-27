Махнев и Ломакина победили в парном могуле в финале Кубка России
В Чусовом прошёл финал Кубка России по фристайлу.
В парном могуле победы одержали Андрей Махнев и Олеся Ломакина. Второй результат продемонстрировали Сергей Волков и Анастасия Смирнова. Третьими стали Евгений Гедрович и Екатерина Столярова.
Фристайл. Финал Кубка России. Чусовой
Мужчины. Парный могул
1. Андрей Махнев.
2. Сергей Волков.
3. Евгений Гедрович.
Женщины. Парный могул
1. Олеся Ломакина.
2. Анастасия Смирнова.
3. Екатерина Столярова.
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