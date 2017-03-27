Вяльбе: тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не изменится до Олимпиады

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Никаких замен в тренерском штабе не будет, производить такие замены в олимпийский год это большая глупость», — заявила Вяльбе.

На тренерском совете, завершившемся в Ханты-Мансийске на чемпионате России, был поднят вопрос результативности работы старшего тренера спринтерской группы сборной России Юрия Каминского.

«Через год Олимпиада, и, что касается Каминского, он должен сделать так, чтобы его спортсмены, во-первых, попали туда, а во-вторых, были в финале. Это то, чего мы не увидели на Играх в Сочи, — сказала Вяльбе. — Сейчас четырехлетие заканчивается и, к сожалению, результаты его спортсменов снова не так хороши, как мы хотели бы, даже несмотря на медаль Никиты Крюкова в Лахти. Вся его команда выступает не на своем уровне, хотя там есть кому бороться за медали».

Крюков завоевал золото в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти.

В группе Каминского тренируются олимпийский чемпион Никита Крюков, обладатель серебра зимних Игр Александр Панжинский и чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов. Вместе с титулованными спортсменами к сезону готовятся лыжники Тюменской области Андрей Парфенов и Глеб Ретивых.