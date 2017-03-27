Вяльбе: Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не изменится до Олимпиады
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом по окончании тренерского совета сборной по итогам сезона рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Никаких замен в тренерском штабе не будет, производить такие замены в олимпийский год это большая глупость», — заявила Вяльбе.
На тренерском совете, завершившемся в
«Через год Олимпиада, и, что касается Каминского, он должен сделать так, чтобы его спортсмены,
Крюков завоевал золото в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти.
В группе Каминского тренируются олимпийский чемпион Никита Крюков, обладатель серебра зимних Игр Александр Панжинский и чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов. Вместе с титулованными спортсменами к сезону готовятся лыжники Тюменской области Андрей Парфенов и Глеб Ретивых.
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