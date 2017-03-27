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27 марта 2017, 12:58 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: Группа работающих с тренером Крамером лыжников РФ будет значительно сокращена

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Группу российских лыжников, с которой работает немецкий тренер Маркус Крамер, в преддверии Олимпиады-2018 ожидает серьезное сокращение. Об этом заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В сезоне-2016/17 под началом тренера работали 15 лыжников. Увеличить
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В сезоне-2016/17 под началом Крамера работали 15 лыжников. Это Александр Легков, Сергей Турышев, Антон Гафаров, Петр Седов, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Евгений Белов, Сергей Устюгов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Юлия Чекалева, Наталья Жукова и Полина Кальсина.

«Я заявляю официально: команда Маркуса перед Олимпиадой будет конкретно сокращена. Даже если он кому-то скажет, что не против взять того или иного атлета, то не факт, что это случится», — подчеркнула Вяльбе, слова которой приводит пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.

«Наши тренеры не хуже. Успехи Устюгова и других ребят из его группы — это заслуга не только Маркуса. Спасибо, что он не загубил Устюгова и отлично подвел к соревнованиям. Тем не менее, у нас есть свои опытные специалисты», — подытожила глава ФЛГР.

На чемпионате мира 2017 года в финском Лахти Устюгов выиграл две золотых и три серебряных медали. Он же в начале января стал победителем престижной многодневки «Тур де ски».
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Вяльбе: Лыжники, претендующие на участие в ОИ, откроют олимпийский сезон в Хакасии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ноябрьские соревнования в хакасском центре «Вершина Теи» станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих российских лыжников. Об этом, как сообщает пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске, заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая также исполняет обязанности главного тренера национальной команды.
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