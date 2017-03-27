Вяльбе: Группа работающих с тренером Крамером лыжников РФ будет значительно сокращена
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Группу российских лыжников, с которой работает немецкий тренер Маркус Крамер, в преддверии Олимпиады-2018 ожидает серьезное сокращение. Об этом заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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В сезоне-2016/17 под началом Крамера работали 15 лыжников. Это Александр Легков, Сергей Турышев, Антон Гафаров, Петр Седов, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Евгений Белов, Сергей Устюгов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Юлия Чекалева, Наталья Жукова и Полина Кальсина.
«Я заявляю официально: команда Маркуса перед Олимпиадой будет конкретно сокращена. Даже если он
«Наши тренеры не хуже. Успехи Устюгова и других ребят из его группы — это заслуга не только Маркуса. Спасибо, что он не загубил Устюгова и отлично подвел к соревнованиям. Тем не менее, у нас есть свои опытные специалисты», — подытожила глава ФЛГР.
На чемпионате мира 2017 года в финском Лахти Устюгов выиграл две золотых и три серебряных медали. Он же в начале января стал победителем престижной многодневки «Тур де ски».
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