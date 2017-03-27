Вяльбе: Лыжники, претендующие на участие в ОИ, откроют олимпийский сезон в Хакасии

Глава федерации отметила, что центр «Вершина Теи» по своему комфорту и погодным условиям во многом превосходит традиционные места предсезонных сборов лыжников в Финляндии и Швеции.

«Вы думаете, что в Елливаре или Саарисельке лучше? Да когда иностранцы приезжают в Россию, и у них слюни текут от наших центров. А мы свое не ценим! Для чего тогда наши люди жилы рвут, чем плох центр в Тее?», — задалась вопросом Вяльбе.

Также на совещании было принято решение провести подобное мероприятие с участием всех тренеров непосредственно перед началом нового сезона.