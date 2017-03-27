Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29213707/
27 марта 2017, 11:33 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: Лыжники, претендующие на участие в ОИ, откроют олимпийский сезон в Хакасии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ноябрьские соревнования в хакасском центре «Вершина Теи» станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих российских лыжников. Об этом, как сообщает пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске, заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая также исполняет обязанности главного тренера национальной команды.

Глава федерации отметила, что центр «Вершина Теи» по своему комфорту и погодным условиям во многом превосходит традиционные места предсезонных сборов лыжников в Финляндии и Швеции.

«Вы думаете, что в Елливаре или Саарисельке лучше? Да когда иностранцы приезжают в Россию, и у них слюни текут от наших центров. А мы свое не ценим! Для чего тогда наши люди жилы рвут, чем плох центр в Тее?», — задалась вопросом Вяльбе.

Также на совещании было принято решение провести подобное мероприятие с участием всех тренеров непосредственно перед началом нового сезона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Тренеры выступают за подготовку российских лыжников к ОИ на Хмелевских озерах под Сочи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские лыжники должны готовиться к Олимпиаде-2018 в условиях среднегорья в районе Хмелевских озер, которые находятся неподалеку от сочинской Красной Поляны. Такой точки зрения, как как сообщает пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам, придерживаются ведущие российские тренеры Олег Перевозчиков и Юрий Бородавко.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Колобков: сборные России продолжают тренировки на базе "Озеро Круглое"

Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию Минспорта

Четыре передачи Гецлафа помогли "Анахайму" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ