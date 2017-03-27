Вяльбе: Лыжники, претендующие на участие в ОИ, откроют олимпийский сезон в Хакасии
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ноябрьские соревнования в хакасском центре «Вершина Теи» станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих российских лыжников. Об этом, как сообщает
пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске, заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая также исполняет обязанности главного тренера национальной команды.
Глава федерации отметила, что центр «Вершина Теи» по своему комфорту и погодным условиям во многом превосходит традиционные места предсезонных сборов лыжников в Финляндии и Швеции.
«Вы думаете, что в Елливаре или Саарисельке лучше? Да когда иностранцы приезжают в Россию, и у них слюни текут от наших центров. А мы свое не ценим! Для чего тогда наши люди жилы рвут, чем плох центр в Тее?», — задалась вопросом Вяльбе.
Также на совещании было принято решение провести подобное мероприятие с участием всех тренеров непосредственно перед началом нового сезона.
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