Тренеры выступают за подготовку российских лыжников к ОИ на Хмелевских озерах под Сочи

27 марта в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата страны проходит тренерское совещание Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в работе которого принимают участие тренеры сборных и президент федерации Елена Вяльбе.

Как заметили Перевозчиков и Бородавко, снежный покров олимпийской лыжной трассы в Пхенчхане-2018 по своим характеристикам похож на тот, который лежит в районе Хмелевских озер.

«Если у нас есть уже опробованные Хмелевские озера, то менять в подготовке ничего не надо. Важно только определиться с точной датой вылета непосредственно на Олимпийские игры», — считает старший тренер молодежной сборной России Бородавко.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.