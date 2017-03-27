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27 марта 2017, 10:44 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренеры выступают за подготовку российских лыжников к ОИ на Хмелевских озерах под Сочи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские лыжники должны готовиться к Олимпиаде-2018 в условиях среднегорья в районе Хмелевских озер, которые находятся неподалеку от сочинской Красной Поляны. Такой точки зрения, как как сообщает пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам, придерживаются ведущие российские тренеры Олег Перевозчиков и Юрий Бородавко.

27 марта в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата страны проходит тренерское совещание Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в работе которого принимают участие тренеры сборных и президент федерации Елена Вяльбе.

Как заметили Перевозчиков и Бородавко, снежный покров олимпийской лыжной трассы в Пхенчхане-2018 по своим характеристикам похож на тот, который лежит в районе Хмелевских озер.

«Если у нас есть уже опробованные Хмелевские озера, то менять в подготовке ничего не надо. Важно только определиться с точной датой вылета непосредственно на Олимпийские игры», — считает старший тренер молодежной сборной России Бородавко.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ноябрьские соревнования в хакасском центре «Вершина Теи» станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих российских лыжников. Об этом, как сообщает пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске, заявила на тренерском совещании президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая также исполняет обязанности главного тренера национальной команды.
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