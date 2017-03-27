Тренеры выступают за подготовку российских лыжников к ОИ на Хмелевских озерах под Сочи
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские лыжники должны готовиться к Олимпиаде-2018 в условиях среднегорья в районе Хмелевских озер, которые находятся неподалеку от сочинской Красной Поляны. Такой точки зрения, как как сообщает
пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам, придерживаются ведущие российские тренеры Олег Перевозчиков и Юрий Бородавко.
27 марта в
Как заметили Перевозчиков и Бородавко, снежный покров олимпийской лыжной трассы в Пхенчхане-2018 по своим характеристикам похож на тот, который лежит в районе Хмелевских озер.
«Если у нас есть уже опробованные Хмелевские озера, то менять в подготовке ничего не надо. Важно только определиться с точной датой вылета непосредственно на Олимпийские игры», — считает старший тренер молодежной сборной России Бородавко.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter