Тренер: Особенности олимпийской трассы будут учтены при подготовке лыжников к Играм-2018
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Особенности рельефа олимпийской трассы будут обязательно учитываться при организации подготовки российских лыжников к зимним Играм-2018 в южнокорейском Пхенчане. Об этом, как сообщает
пресс-служба чемпионата России по лыжным гонкам, на тренерском совещании в Ханты-Мансийске заявил старший тренер мужской дистанционной сборной России Олег Перевозчиков.
27 марта в
По словам Перевозчикова, в Пхенчхане на лыжной трассе присутствует затяжной пологий подъем, а крутые подъемы — очень короткие. На спринтерском круге сначала идет длинный и пологий подъем, а затем другой подъем, но крутой и короткий. По мнению специалиста, спринтерская дистанция на ОИ-2018 схожа со спринтерским кругом в Сочи, за исключением финишной зоны, которая в Южной Корее короче. «Все особенности будут учтены в подготовительном периоде», — отметил тренер.
Перевозчиков также предложил рассматривать в качестве кандидатов на спринтерские гонки и дистанционщиков. Он высказал предложение о необходимости проведения контрольных стартов своих спортсменов и лыжников из спринтерской группы, работающих под руководством старшего тренера Юрия Каминского. По результатам этих спаррингов и также выступлений на первых этапах Кубка мира можно будет определить оптимальный состав национальной команды на олимпийские спринтерские гонки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter