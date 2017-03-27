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27 марта 2017, 10:07 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Демидова завоевала бронзу в хафпайпе на юниорском первенстве мира в Швейцарии

В Кран-Монтане (Швейцария) прошло юниорское первенство мира по фристайлу в лыжном хафпайпе.

Золото выиграли швейцарец Рафаэль Крайенбюль и эстонка Келли Силдару. Россиянка Валерия Демидова завоевала бронзу.

Фристайл. Юниорское первенство мира. Кран-Монтана
Юниоры. Хафпайп
1. Рафаэль Крайенбюль (Швейцария) — 89,3.
2. Самсон Шуйлинг (США) — 87,0.
3. Робин Бриге (Швейцария) — 85,7…
6. Роман Егоров (Россия) — 55,7.

Юниорки. Хафпайп
1. Келли Силдару (Эстония) — 87,3.
2. Свеа Ирвинг (США) — 79,0.
3. Валерия Демидова (Россия) — 71,7…
5. Полина Агнцева (Россия) — 59,7.
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