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26 марта 2017, 17:08 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Устюгов выиграл чемпионат России по лыжным гонкам в классическом спринте

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Сергей Устюгов стал победителем спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Сергей <span class=error>Устюгов</span> стал победителем спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам который проходит в <nobr>Ханты-Мансийске.</nobr> Увеличить
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Устюгов в воскресенье, будучи шестым в квалификации, победил в финале соревнований, опередив ставшего вторым Никиту Ступака. Бронзу чемпионата России завоевал Андрей Парфенов.

Ранее Устюгов выиграл скиатлон в рамках чемпионата России.
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