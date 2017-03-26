Устюгов выиграл чемпионат России по лыжным гонкам в классическом спринте
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Сергей Устюгов стал победителем спринта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Ханты-Мансийске.
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Устюгов в воскресенье, будучи шестым в квалификации, победил в финале соревнований, опередив ставшего вторым Никиту Ступака. Бронзу чемпионата России завоевал Андрей Парфенов.
Ранее Устюгов выиграл скиатлон в рамках чемпионата России.
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