Австриец Крафт выиграл общий зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт завоевал большой Хрустальный глобус победителя общего зачета Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, последний этап которого завершился в словенской Планице.
Крафт в воскресенье выиграл последний старт сезона, увеличив свой отрыв от своего главного конкурента — поляка Камила Стоха, который занял в воскресенье пятое место.
После финального этапа в активе Крафта стало 1665 очков. Стох остался вторым, набрав 1524 очка. Первую тройку общего зачета замкнул норвежец
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