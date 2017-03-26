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26 марта 2017, 15:10 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Австриец Крафт выиграл общий зачет Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт завоевал большой Хрустальный глобус победителя общего зачета Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, последний этап которого завершился в словенской Планице.

Крафт в воскресенье выиграл последний старт сезона, увеличив свой отрыв от своего главного конкурента — поляка Камила Стоха, который занял в воскресенье пятое место.

После финального этапа в активе Крафта стало 1665 очков. Стох остался вторым, набрав 1524 очка. Первую тройку общего зачета замкнул норвежец Даниэль-Андре Танде (1201). Россиянин Евгений Климов занял в зачете Кубка мира 17-е место (382), Денис Корнилов стал 39-м (77), Алексей Ромашов — 55-м (17), а Дмитрий Васильев — 58-м (15).
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