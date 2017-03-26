Кингсбери и Кокс выиграли общий зачёт Кубка мира по фристайлу
Канадец Майкл Кингсбери и австралийка Бритни Кокс одержали победу в общем зачёте Кубка мира по фристайлу.
Лучший российский результат — 24-е место Максима Бурова.
Фристайл. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Майкл Кингсбери (Канада) — 92,73.
2. Хенрик Харлаут (Швеция) — 65,67.
3. Ци Гуанпю (Китай) — 62,87…
24. Максим Буров (Россия) — 36,43…
41. Станислав Никитина (Россия) — 26,43…
126. Игорь Омелин (Россия) — 9,79…
154. Максим Михайлов (Россия) — 6,82…
160. Павел Чупа (Россия) — 6,00…
168. Егор Ануфриев (Россия) — 5,55…
179. Сергей Ридзик (Россия) — 4,93.
180. Семён Денщиков (Россия) — 4,86…
241. Андрей Махнев (Россия) — 1,73…
246. Егор Коротков (Россия) — 1,64…
261. Роман Егоров (Россия) — 1,40…
268, Пётр Медулич (Россия) — 1,14…
281. Артём Костенко (Россия) — 0,71…
287. Владимир Галайко (Россия) — 0,60…
299. Сергей Волков (Россия) — 0,09.
Женщины. Общий зачёт
1. Бритни Кокс (Австралия) — 81,27.
2. Эмма Дальстрем (Швеция) — 75,50.
3. Мариэлла Томпсон (Канада) — 74,23…
26. Любовь Никитина (Россия) — 34,29…
29. Кристина Спиридонова (Россия) — 33,29…
31. Александра Орлова (Россия) — 32,57…
54. Регина Рахимова (Россия) — 23,91…
56. Анастасия Чирцова (Россия) — 22,23…
60. Марика Пертахия (Россия) — 20,73…
94. Лана Прусакова (Россия) — 12,00…
100. Анастасия Таталина (Россия) — 11,00…
123. Вероника Коршунов (Россия) — 7,86…
126. Полина Агнцева (Россия) — 7,60…
134. Валерия Демидова (Россия) — 7,20…
162. Виктория Завадовская (Россия) — 3,46…
181. Елизавета Чеснокова (Россия) — 2,40…
197. Екатерина Мальцева (Россия) — 1,08…
199. Ксения Кузнецова (Россия) — 1,00…
203. Майя Аверьянова (Россия) — 0,92.
204. Анна Антонова (Россия) — 0,92…
212. Олеся Ломакина (Россия) — 0,36…
215. Елизавета Безгодова (Россия) — 0,09.
Кубок наций
1. Канада — 7697.
2. Франция — 5757.
3. США — 5300…
7. Россия — 2528.
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