WADA не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию лыжницы Терезы Йохауг
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Insidethegames со ссылкой на собственный источник.
В октябре 2016 года стало известно, что
«WADA может подтвердить, что не станет подавать апелляцию в CAS на дисквалификацию Йохауг», — заявил источник.
Ранее в марте допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) счел наказание 28-летней Йохауг недостаточно строгим и не отражающим того факта, что Йохауг не прочитала предупреждение, напечатанное красным цветом на этикетке препарата, который был ей неизвестен и приобретен не в ее родной стране. 7 марта FIS подала апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации Йохауг.
Дата слушаний по апелляции FIS на данный момент остается неизвестной. Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter