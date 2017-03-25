WADA не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию лыжницы Терезы Йохауг

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. Утверждалось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. Проба Б также дала положительный результат. Комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что вина Йохауг присутствует в данном деле, поэтому она была отстранена до 18 декабря, затем отстранение было продлено до 19 февраля. В начале февраля было объявлено о вынесении Йохауг 13-месячной дисквалификации.

«WADA может подтвердить, что не станет подавать апелляцию в CAS на дисквалификацию Йохауг», — заявил источник.

Ранее в марте допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) счел наказание 28-летней Йохауг недостаточно строгим и не отражающим того факта, что Йохауг не прочитала предупреждение, напечатанное красным цветом на этикетке препарата, который был ей неизвестен и приобретен не в ее родной стране. 7 марта FIS подала апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации Йохауг.

Дата слушаний по апелляции FIS на данный момент остается неизвестной. Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.