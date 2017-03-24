В Ханты-Мансийске стартует чемпионат России
С 24 по 2 апреля на трассах Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в
Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
В турнире примут участие спортсмены из 41 субъекта Российской Федерации.
«Для любого спортсмена это самый важный старт. Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много.
Что касается командного зачета, то тут основные лидеры те же — это сборные округов
Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоров, правда, Юлия Чикалева сейчас болеет и не сможет участвовать", — цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе официальный сайт организации.
В
Лыжники будут состязаться в скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и
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