В Ханты-Мансийске стартует чемпионат России

В турнире примут участие спортсмены из 41 субъекта Российской Федерации.

«Для любого спортсмена это самый важный старт. Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много. Кто-то первый раз отбирается в сборную страны, кто-то доказывает, что он по-прежнему достоин представлять Россию на международной арене.

Что касается командного зачета, то тут основные лидеры те же — это сборные округов Ханты-Мансийск, Тюмень, Московская область и Татарстан, последний хорошо развивается.

Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоров, правда, Юлия Чикалева сейчас болеет и не сможет участвовать", — цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе официальный сайт организации.

В Ханты-Мансийске спортсменов ждет шесть соревновательных дней и два дня отдыха.