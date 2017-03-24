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24 марта 2017, 20:11 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Австриец Крафт победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт стал победителем первого старта на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в словенской Планице.

Крафт в пятницу набрал в сумме двух попыток 490,2 балла. Второе и третье места заняли представители Германии Андреас Веллингер (480,4) и Маркус Айзенбихлер (461,8).

Россиянин Евгений Климов занял 29-е место (384,0), Михаил Назаров (160,3) и Алексей Ромашов (145,9) оказались на 40-й и 41-й строчке соответственно.
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