Крафт выиграл этап в Планице, Климов — 29-й
Австриец Штефан Крафт выиграл первые соревнования на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Вторым стал немец Андреас Веллингер, третьим — его соотечественник Маркус Айзенбихлер.
Лучшим из россиян стал Евгений Климов, который занял 29-е место. Михаил Назаров и Алексей Ромашов не попали во вторую попытку.
Планица (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Крафт (Австрия) — 490,2 (243,0 + 240,5).
2. Веллингер (Германия) — 480,4 (235,0 + 235,0).
3. Айзенбихлер (Германия) — 461,8 (243,5 + 236,0).
4. Касаи (Япония) — 453,3 (221,0 + 235,5).
5. Стох (Польша) — 452,1 (229,5 + 227,0).
6. Хайбек (Австрия) — 439,5 (223,0 + 237,0).
29. КЛИМОВ (Россия) — 384,0 (218,0 + 211,0).
40. НАЗАРОВ (Россия) — 160,3 (196,5).
41. РОМАШОВ (Россия) — 145,9 (180,0).
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