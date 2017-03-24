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24 марта 2017, 19:47 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

CAS ошибочно назначил слушания по делам российских лыжников на 31 марта

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне ошибочно назначил на 31 марта слушания по делам временно отстраненных российских лыжников, точная дата слушаний еще не определена. Об этом ТАСС сообщил Кристоф Вишеманн, адвокат Александра Легкова и Евгения Белова.

В начале марта CAS сообщил, что рассмотрение дел отстраненных спортсменов состоится 31 марта.

«Сообщение на сайте является оплошностью со стороны канцелярии CAS. Слушания не были назначены на 31 марта. Точной даты проведения заседания у нас нет», — сообщил Вишеманн.

CAS 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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