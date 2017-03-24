Вяльбе: CAS перенес слушания по делам лыжников Легкова и Белова на более поздний срок
Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес рассмотрение дел отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова с 31 марта на более поздний срок, новая дата пока не назначена, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее на официальном сайте CAS сообщалось, что дела временно отстраненных российских лыжников Легкова и Белова будут рассмотрены 31 марта, но затем эта информация была удалена.
«Слушания по делам Легкова и Белова перенесены на более поздний срок, но новая дата еще не назначена», — заявила Вяльбе по телефону.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
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