Вяльбе: CAS перенес слушания по делам лыжников Легкова и Белова на более поздний срок

Ранее на официальном сайте CAS сообщалось, что дела временно отстраненных российских лыжников Легкова и Белова будут рассмотрены 31 марта, но затем эта информация была удалена.

«Слушания по делам Легкова и Белова перенесены на более поздний срок, но новая дата еще не назначена», — заявила Вяльбе по телефону.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.