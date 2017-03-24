Скандал в сборной Норвегии: Нортуг выступил против руководства

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По его словам, помешал этому спортивный директор команды Видар Лефсус.

— Я хотел выступить в Канаде, потому что знал, что этот этап мне подходит из-за конькового спринта и профиля трасс, — приводит NRK слова Нортуга. — Но трудно выступать в гонках, когда тебя не хочет видеть один человек, у которого много власти. Видар Лефсус настроен против меня. После этапа я дал понять это руководству.

Сам Лефсус все обвинения отрицает и уверяет, что действует исключительно в интересах команды.

— Как участник сборной он должен понимать, что я не принимаю решения в одиночку, — заявил Лефсус. — Это делается всем тренерским штабом при согласовании с федерацией.

Общественность выступает на стороне Нортуга. Так, эксперт NRK Фредрик Оукланд считает, что он должен получать больше времени на стартах и решить все проблемы с руководством команды до Олимпиады-2018.

— Жаль, что звезда лыжных гонок находится в таком конфликте с менеджером, — заявил Оукланд. — Это очень плохо. Странно, что он не вышел на старт в Канаде, но я считаю, что все должно быть решено как можно скорее. Этот скандал не принесет пользы никому, в том числе и Нортугу. А в следующем году Олимпиада, трассы которой ему подходят идеально.