Скандал в сборной Норвегии: Нортуг выступил против руководства
Норвежский лыжник Петтер Нортуг выразил свое недовольство тем, что не попал в состав команды на этап Кубка мира в канадском
Квебек-Сити.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, помешал этому спортивный директор команды Видар Лефсус.
— Я хотел выступить в Канаде, потому что знал, что этот этап мне подходит
Сам Лефсус все обвинения отрицает и уверяет, что действует исключительно в интересах команды.
— Как участник сборной он должен понимать, что я не принимаю решения в одиночку, — заявил Лефсус. — Это делается всем тренерским штабом при согласовании с федерацией.
Общественность выступает на стороне Нортуга. Так, эксперт NRK Фредрик Оукланд считает, что он должен получать больше времени на стартах и решить все проблемы с руководством команды до Олимпиады-2018.
— Жаль, что звезда лыжных гонок находится в таком конфликте с менеджером, — заявил Оукланд. — Это очень плохо. Странно, что он не вышел на старт в Канаде, но я считаю, что все должно быть решено как можно скорее. Этот скандал не принесет пользы никому, в том числе и Нортугу. А в следующем году Олимпиада, трассы которой ему подходят идеально.
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