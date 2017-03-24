Сергей Устюгов: Дома устал даже больше, чем на Кубке или чемпионате мира

Спортсмен отметил, что для него важны спринт-эстафета и большая эстафета.

— Подходит к концу самый успешный и, наверное, самый тяжелый сезон в вашей карьере. Насколько еще много сил осталось у вас? — вопрос Устюгову.

— Сезон еще не закончился. Впереди чемпионат России. Лично для меня очень важны спринт-эстафета и большая эстафета. Пока я был дома, я устал даже больше, чем на Кубке или чемпионате мира. Разрывается телефон. Все хотят встретиться, пообщаться. Приглашают на какие-то встречи. Тяжело это все и физически, и психологически. В общем, отдыха как такового не получилось.

— Домашний чемпионат России — это сильная мотивация для вас?