Сергей Устюгов: Дома устал даже больше, чем на Кубке или чемпионате мира
Лыжник Сергей Устюгов в преддверии старта чемпионата России в интервью
пресс-службе турнира подчеркнул, что намерен участвовать во всей программе, кроме классического марафона.
Спортсмен отметил, что для него важны
— Подходит к концу самый успешный и, наверное, самый тяжелый сезон в вашей карьере. Насколько еще много сил осталось у вас? — вопрос Устюгову.
— Сезон еще не закончился. Впереди чемпионат России. Лично для меня очень важны
— Домашний чемпионат России — это сильная мотивация для вас?
— Я планирую участвовать во всей программе чемпионата России. За исключением классического марафона. Мне нравится бегать на лыжах — я получаю от этого удовольствие. Мне нравится уставать. Мне нравится чувство, когда ломит мышцы. Так что мы поговорили с тренером, и он сказал, что в
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