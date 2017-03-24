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24 марта 2017, 16:05 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Сергей Устюгов: Дома устал даже больше, чем на Кубке или чемпионате мира

Лыжник Сергей Устюгов в преддверии старта чемпионата России в интервью пресс-службе турнира подчеркнул, что намерен участвовать во всей программе, кроме классического марафона.

Спортсмен отметил, что для него важны спринт-эстафета и большая эстафета.

— Подходит к концу самый успешный и, наверное, самый тяжелый сезон в вашей карьере. Насколько еще много сил осталось у вас? — вопрос Устюгову.

— Сезон еще не закончился. Впереди чемпионат России. Лично для меня очень важны спринт-эстафета и большая эстафета. Пока я был дома, я устал даже больше, чем на Кубке или чемпионате мира. Разрывается телефон. Все хотят встретиться, пообщаться. Приглашают на какие-то встречи. Тяжело это все и физически, и психологически. В общем, отдыха как такового не получилось.

— Домашний чемпионат России — это сильная мотивация для вас?

— Я планирую участвовать во всей программе чемпионата России. За исключением классического марафона. Мне нравится бегать на лыжах — я получаю от этого удовольствие. Мне нравится уставать. Мне нравится чувство, когда ломит мышцы. Так что мы поговорили с тренером, и он сказал, что в Ханты-Мансийске стоит пробежать, простартоваться.
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