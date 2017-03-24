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24 марта 2017, 15:53 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Фёдорова и Жукова не прошли квалификацию на этапе КМ по слоуп-стайлу в Чехии

В Шпиндлерув-Млине (Чехия) стартовал этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл».

Россиянки Софья Фёдорова и Анастасия Жукова не смогли преодолеть квалификацию. Фёдорова в своей отборочной группе заняла седьмое место (64,75 балла), Жукова — девятое (61,00).

Победительницей квалификации стала представительница Новой Зеландии Зои Садовски (89,00). Второй результат продемонстрировала канадка Спенсер О’Брайен (87,50), третий — австралийка Тесс Коади (76,75).
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