Эмони и Бреза победили в командном спринте на ЧЕ среди таможенников
В Морзине продолжается чемпионат Европы по лыжным гонкам среди таможенников.
24 марта состоялись командные гонки. В мужской гонке патрулей победили французы Морис Манифика, Жан Марк Гайар и Кентен
Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Морзин.
Мужчины. Гонка патрулей
1. Франция-1 (Морис Манифика, Жан Марк Гайар, Кентен Фийон-Майе) — 40.52,6.
2. Австрия (Доминик Балдауф, Даниэль Мезотич, Лоренц Вягер) — +26,7.
3. Франция-3 (Поль Гуалабре, Симон Фуркад, Антонин Гигонна) — +32,3…
Женщины. Командный спринт
1. Франция-1 (Селия Эмони, Жюстин Бреза) — 21.10,4.
2. Италия (Франческа Баудин, Катерина Ганц) — +13,4.
3. Германия-3 (Юлия Бельгер, Софи Крель) — +16,4.
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