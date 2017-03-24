Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29192819/
24 марта 2017, 15:07 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Эмони и Бреза победили в командном спринте на ЧЕ среди таможенников

В Морзине продолжается чемпионат Европы по лыжным гонкам среди таможенников.

24 марта состоялись командные гонки. В мужской гонке патрулей победили французы Морис Манифика, Жан Марк Гайар и Кентен Фийон-Майе. В женском командном спринте лучшими стали француженки Селия Эмони и Жюстин Бреза. Немки Лаура Дальмайер и Николь Фессель были дисквалифицированы.

Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Морзин.
Мужчины. Гонка патрулей
1. Франция-1 (Морис Манифика, Жан Марк Гайар, Кентен Фийон-Майе) — 40.52,6.
2. Австрия (Доминик Балдауф, Даниэль Мезотич, Лоренц Вягер) — +26,7.
3. Франция-3 (Поль Гуалабре, Симон Фуркад, Антонин Гигонна) — +32,3…

Женщины. Командный спринт
1. Франция-1 (Селия Эмони, Жюстин Бреза) — 21.10,4.
2. Италия (Франческа Баудин, Катерина Ганц) — +13,4.
3. Германия-3 (Юлия Бельгер, Софи Крель) — +16,4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Юлия Чекалева пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

Юлия Чекалева пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юлия Чекалева не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске по состоянию здоровья. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс- служба организаторов турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!