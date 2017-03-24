Юлия Чекалева пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

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«Для любого российского спортсмена это самый важный старт, — сказала Вяльбе. — Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много. Кто-то в первый раз отбирается в сборную страны, кто-то доказывает, что он по-прежнему достоин представлять Россию на международной арене».

«Что касается командного зачета, то тут основные лидеры те же — это сборные Ханты-Мансийска, Тюмени, Московской области и Татарстана, последний хорошо развивается, — отметила глава федерации. — Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоровы, правда, Юлия Чекалева сейчас болеет и не сможет участвовать».