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24 марта 2017, 11:33 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Юлия Чекалева пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юлия Чекалева не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске по состоянию здоровья. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс- служба организаторов турнира.

Причиной пропуска турнира двукратным бронзовым призером чемпионата мира является плохое самочувствие. Увеличить
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«Для любого российского спортсмена это самый важный старт, — сказала Вяльбе. — Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много. Кто-то в первый раз отбирается в сборную страны, кто-то доказывает, что он по-прежнему достоин представлять Россию на международной арене».

«Что касается командного зачета, то тут основные лидеры те же — это сборные Ханты-Мансийска, Тюмени, Московской области и Татарстана, последний хорошо развивается, — отметила глава федерации. — Все члены сборной России обязательно выйдут на старт, но не во всех видах программы. Примут участие все те, кто здоровы, правда, Юлия Чекалева сейчас болеет и не сможет участвовать».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.
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