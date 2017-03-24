Юлия Чекалева пропустит чемпионат России по лыжным гонкам
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юлия Чекалева не примет участия в чемпионате России по лыжным гонкам в
Ханты-Мансийске по состоянию здоровья. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс- служба организаторов турнира.
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«Для любого российского спортсмена это самый важный старт, — сказала Вяльбе. — Чемпионат России — крайнее соревнование, завершающее сезон, и претендентов на медали, как всегда, очень много.
«Что касается командного зачета, то тут основные лидеры те же — это сборные
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 2 апреля в
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