Чемпионат Казахстана по лыжным гонкам стартовал в Риддере
В городе Риддер стартовал чемпионат республики по лыжным гонкам. Участие в нем принимают около 100 спортсменов из разных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.
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Этот чемпионат является завершающим этапом сезона по зимним видам спорта. Организаторы отмечают, что этот сезон был плодотворным для спортсменов Казахстана, которые достойно защитили честь страны на XXVIII Всемирных играх Универсиады, Азиады и на чемпионата мира.
«В последнее время в лыжных гонках появляется массовость, появляются чемпионы из тех регионов, в которых мы давно не видели (наград). Таким образом, среди юных спортсменов зарождается конкурентность, что и приведет к высоким результатам», — отмечает директор республиканской специализированной
Кроме этого, сегодня же в городе Риддер стартует чемпионат Республики Казахстан по биатлону.
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