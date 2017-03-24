Чемпионат Казахстана по лыжным гонкам стартовал в Риддере

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Этот чемпионат является завершающим этапом сезона по зимним видам спорта. Организаторы отмечают, что этот сезон был плодотворным для спортсменов Казахстана, которые достойно защитили честь страны на XXVIII Всемирных играх Универсиады, Азиады и на чемпионата мира.

«В последнее время в лыжных гонках появляется массовость, появляются чемпионы из тех регионов, в которых мы давно не видели (наград). Таким образом, среди юных спортсменов зарождается конкурентность, что и приведет к высоким результатам», — отмечает директор республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в городе Риддер Владимир Кнауб.

Кроме этого, сегодня же в городе Риддер стартует чемпионат Республики Казахстан по биатлону.