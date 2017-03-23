Бьорген: Буду тренироваться с Йохауг и заботиться о ней
Норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала о своих планах на межсезонье.
«В межсезонье буду проводить больше времени дома и тренироваться с Терезой Йохауг. Я хочу заботиться о ней. Это будет здорово и поможет нам обеим в плане мотивации. В следующем сезоне моя главная цель — Олимпиада. Постараюсь подойти к ней в своей лучшей форме», — приводит слова Марит Бьорген NRK.
Соотечественница Бьорген Тереза Йохауг была отстранена от спорта на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter