Бьорген: Буду тренироваться с Йохауг и заботиться о ней

«В межсезонье буду проводить больше времени дома и тренироваться с Терезой Йохауг. Я хочу заботиться о ней. Это будет здорово и поможет нам обеим в плане мотивации. В следующем сезоне моя главная цель — Олимпиада. Постараюсь подойти к ней в своей лучшей форме», — приводит слова Марит Бьорген NRK.

Соотечественница Бьорген Тереза Йохауг была отстранена от спорта на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.