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23 марта 2017, 20:41 | Зимние: Лыжный спорт | «Газета.Ру»

Бьорген: Буду тренироваться с Йохауг и заботиться о ней

Норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала о своих планах на межсезонье.

«В межсезонье буду проводить больше времени дома и тренироваться с Терезой Йохауг. Я хочу заботиться о ней. Это будет здорово и поможет нам обеим в плане мотивации. В следующем сезоне моя главная цель — Олимпиада. Постараюсь подойти к ней в своей лучшей форме», — приводит слова Марит Бьорген NRK.

Соотечественница Бьорген Тереза Йохауг была отстранена от спорта на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
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