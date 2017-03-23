Бинг и Бреза победили в лыжных гонках на ЧЕ среди таможенников, Дальмайер -3-я

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Женская сборная России по лыжным гонкам пока не обладает такими талантливыми спортсменами, как Сергей Устюгов, которые могли бы на равных конкурировать с мировыми лидерами, заявил агентству «Р-Спорт» бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов.