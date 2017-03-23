Бинг и Бреза победили в лыжных гонках на ЧЕ среди таможенников, Дальмайер -3-я
Немецкий лыжник Томас Бинг и французская биатлонистка Жюстин Бреза победили в лыжных гонках свободным стилем на чемпионате Европы среди таможенников в Морзине.
Третьей в женских соревнованиях стала обладательница Кубка мира по биатлону немка Лаура Дальмайер.
Лыжные гонки. Чемпионат Европы среди таможенников. Морзин
Мужчины. 10 км свободным стилем
1. Томас Бинг (Германия) — 24.17,5.
2. Жан Марк Гайар (Франция) — +0,9.
3. Симон Шемпп (Германия) — +1,4.
Женщины. 5 км свободным стилем
1. Жюстин Бреза (Франция) — 14.07,3.
2. Селина Гаспарин (Швейцария) — +1,0.
3. Лаура Дальмайер (Германия) — +1,5.
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