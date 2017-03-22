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22 марта 2017, 19:09 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Брат и сестра Никитины стали чемпионами России в лыжной акробатике

На чемпионате России по фристайлу, который проходит в Чусовом, определились победители в лыжной акробатике.

Золотые медали завоевали брат и сестра Станислав и Любовь Никитины. Серебряными призёрами национального первенства стали Максим Буров и Александра Орлова, бронзовыми — Василий Поленов и Анастасия Прыткова.

Фристайл. Чемпионат России. Лыжная акробатика. Чусовой, Пермский край
Мужчины

1. Станислав Никитин (Ярославская обл.) — 121,25.
2. Максим Буров (Московская обл. — Ярославская обл.) — 109,20.
3. Василий Поленов (Москва) — 89,54.

Женщины

1. Любовь Никитина (Ярославская обл.) — 96,23.
2. Александра Орлова (Москва) — 80,01.
3. Анастасия Прыткова (Ярославская обл.) — 68,97.
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