Васильев пропустит заключительный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

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Этап в Планице пройдет с 24 по 26 марта. За сборную России выступят Евгений Климов, Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов.

«Васильев не будет стартовать. Политика национальной федерации сейчас заключается в том, чтобы предпочтение отдавалось молодежи. Необходимо “обкатать” ее на больших трамплинах, поскольку кроме Васильева и Дениса Корнилова на них толком никто и не прыгал. Сейчас решено проверить молодых, посмотреть на их психологическую готовность, поскольку некоторые из них отказываются прыгать», — сказал Арефьев.

При этом главный тренер сборной отметил, что путь в сборную для 37-летнего Васильева не закрыт. «В олимпийском сезоне будем просматривать всех, все будет зависеть от результатов», — отметил он. Два года назад на полетном трамплине в норвежском Викерсунде Васильев улетел на 254 метра, но не сумел удержаться на ногах при приземлении, его прыжок не был засчитан в качестве мирового рекорда.

В Планице трамплин имеет такую же мощность, как и в Викерсунде, на нем также было установлено несколько мировых рекордов.