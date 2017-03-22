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22 марта 2017, 17:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Васильев пропустит заключительный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дмитрий Васильев не попал в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на заключительный в сезоне этап Кубка мира в Планице. Главный тренер сборной России Александр Арефьев сообщил ТАСС, что российскую команду в Словении будут представлять молодые спортсмены.

При этом главный тренер сборной Александр Арефьев отметил что путь в сборную для 37-летнего спортсмена не закрыт. Увеличить
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Этап в Планице пройдет с 24 по 26 марта. За сборную России выступят Евгений Климов, Александр Баженов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов.

«Васильев не будет стартовать. Политика национальной федерации сейчас заключается в том, чтобы предпочтение отдавалось молодежи. Необходимо “обкатать” ее на больших трамплинах, поскольку кроме Васильева и Дениса Корнилова на них толком никто и не прыгал. Сейчас решено проверить молодых, посмотреть на их психологическую готовность, поскольку некоторые из них отказываются прыгать», — сказал Арефьев.

При этом главный тренер сборной отметил, что путь в сборную для 37-летнего Васильева не закрыт. «В олимпийском сезоне будем просматривать всех, все будет зависеть от результатов», — отметил он. Два года назад на полетном трамплине в норвежском Викерсунде Васильев улетел на 254 метра, но не сумел удержаться на ногах при приземлении, его прыжок не был засчитан в качестве мирового рекорда.

В Планице трамплин имеет такую же мощность, как и в Викерсунде, на нем также было установлено несколько мировых рекордов.
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