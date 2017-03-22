Гуч победил на этапе Кубка Европы по слоуп-стайлу в Болгарии
Россиянин Олег Гуч одержал победу на этапе Кубка Европы по
слоуп-стайлу в Пампорово (Болгария).
Второй результат продемонстрировал норвежец Эйрик Торасен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Хеннинг
В сезоне-2015/16 Гуч занял второе место на зимней спартакиаде молодёжи России и вошёл в состав сборной России на первенство мира по фристайлу среди юниоров, которое состоялось в Вальмаленко.
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