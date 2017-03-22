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22 марта 2017, 16:46 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Гуч победил на этапе Кубка Европы по слоуп-стайлу в Болгарии

Россиянин Олег Гуч одержал победу на этапе Кубка Европы по слоуп-стайлу в Пампорово (Болгария).

Второй результат продемонстрировал норвежец Эйрик Торасен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Хеннинг Хансен-Питте, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных видов спорта.

В сезоне-2015/16 Гуч занял второе место на зимней спартакиаде молодёжи России и вошёл в состав сборной России на первенство мира по фристайлу среди юниоров, которое состоялось в Вальмаленко.
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