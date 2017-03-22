Гуч победил на этапе Кубка Европы по слоуп-стайлу в Болгарии

Второй результат продемонстрировал норвежец Эйрик Торасен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Хеннинг Хансен-Питте, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных видов спорта.



В сезоне-2015/16 Гуч занял второе место на зимней спартакиаде молодёжи России и вошёл в состав сборной России на первенство мира по фристайлу среди юниоров, которое состоялось в Вальмаленко.