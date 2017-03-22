Этап Кубка Азии на Сахалине завершился победами Трихичева и Хасегавы

У мужчин сильнейшим стал Павел Трихичев. Россиянину удалось лучше соперников приспособиться к изменившейся погоде и опередить почти на секунду ставшего вторым итальянца Рикардо Тонетти. Третьим финишировал словенец Стефан Хадалин.

У женщин лучше других справилась со сложной трассой слалома японка Эми Хасегава, опередившая в итоге двух россиянок. Ставшая второй в гонке россиянка Ксения Алопина, уверенно лидировавшая после первой попытки, уступила по итогам слалома своей сопернице 42 сотых секунды, а занявшая третье место Екатерина Ткаченко — 56 сотых.

— Я считаю, что соревнования прошли очень хорошо, — отметил после завершения гонки вице-президент ФГССР Валерий Цыганов, присутствовавший на всех стартах этапа. — Некоторые небольшие недочеты, например, — достаточно большие перерывы, когда спортсмены сбивали флаги, — мы отработаем уже на следующих стартах.