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22 марта 2017, 15:17 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Этап Кубка Азии на Сахалине завершился победами Трихичева и Хасегавы

В Южно-Сахалинске завершились крупные соревнования FIS — этап Кубка Азии (Far East Cup).

У мужчин сильнейшим стал Павел Трихичев. Россиянину удалось лучше соперников приспособиться к изменившейся погоде и опередить почти на секунду ставшего вторым итальянца Рикардо Тонетти. Третьим финишировал словенец Стефан Хадалин.

У женщин лучше других справилась со сложной трассой слалома японка Эми Хасегава, опередившая в итоге двух россиянок. Ставшая второй в гонке россиянка Ксения Алопина, уверенно лидировавшая после первой попытки, уступила по итогам слалома своей сопернице 42 сотых секунды, а занявшая третье место Екатерина Ткаченко — 56 сотых.

— Я считаю, что соревнования прошли очень хорошо, — отметил после завершения гонки вице-президент ФГССР Валерий Цыганов, присутствовавший на всех стартах этапа. — Некоторые небольшие недочеты, например, — достаточно большие перерывы, когда спортсмены сбивали флаги, — мы отработаем уже на следующих стартах.

24 марта старты на Сахалине будут продолжены в рамках заключительной части открытого чемпионата России и финального этапа Кубка страны в слаломе и слаломе-гиганте.
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