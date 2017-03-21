Норвежский лыжник Клебо забыл малый Хрустальный глобус в самолете
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо забыл в самолете малый Хрустальный глобус, который ему вручили за победу в зачете спринтерских гонок. Об этом сообщает телеканал NRK.
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«Было очень спокойно и тихо, когда я проснулся, я проспал весь перелет, — сказал Клебо. — Когда мы приземлились, я взял рюкзак и пошел на выход. Потом, когда я проходил через охрану, я понял, что забыл глобус. Теперь он проведет ночь в Брюсселе, прежде чем отправится домой».
20-летний Клебо является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.
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