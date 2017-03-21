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21 марта 2017, 22:25 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Махнев и Рахимова победили на ЧР по фристайлу в могуле

Андрей Махнев из Пермского края победил в могуле на чемпионате России по фристайлу в Чусовом.

Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала ещё одна представительница Пермского края Регина Рахимова.

Фристайл. Чемпионат России. Чусовой

Мужчины. Могул
1. Андрей Махнев (Пермский край) — 78,47.
2. Сергей Волков (Москва) — 77,58.
3. Егор Ануфриев (Москва) — 74,68.

Женщины. Могул
1. Регина Рахимова (Пермский край) — 73,39.
2. Марика Пертахия (Красноярский край) — 71,79.
3. Анастасия Смирнова (Пермский край) — 69,76.
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