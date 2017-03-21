Российский лыжник Устюгов занял третье место по числу призовых в прошедшем сезоне

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За сезон россиянин заработал $173 тыс. Абсолютное первое место по данному показателю занимает норвежка Хейди Венг, которая заработала $272 тыс., на втором месте значится ее соотечественник и главный соперник Устюгова в прошлом сезоне Мартин Сундбю ($213 тысяч).

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — высшего достоинства.