Российский лыжник Устюгов занял третье место по числу призовых в прошедшем сезоне
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третью позицию по числу заработанных в прошлом сезоне призовых. Об этом сообщает норвежская газета VG.
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За сезон россиянин заработал $173 тыс. Абсолютное первое место по данному показателю занимает норвежка Хейди Венг, которая заработала $272 тыс., на втором месте значится ее соотечественник и главный соперник Устюгова в прошлом сезоне Мартин Сундбю ($213 тысяч).
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — высшего достоинства.
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