Вяльбе: Перестановок в тренерском штабе лыжной сборной РФ ждать не стоит
Перестановок в тренерском штабе сборной России по лыжным гонкам по итогам текущего сезона ждать не стоит, заявила в интервью агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Сборная России по лыжным гонкам на данный момент состоит из четырех тренировочных групп: смешанной группы Маркуса Крамера, женской команды под руководством Данила Акимова, спринтерской группы Юрия Каминского и дистанционной команды Олега Перевозчикова.
«По тренерам — все останутся, менять никого не будем. Может быть,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter