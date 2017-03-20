Вяльбе: Перестановок в тренерском штабе лыжной сборной РФ ждать не стоит

Сборная России по лыжным гонкам на данный момент состоит из четырех тренировочных групп: смешанной группы Маркуса Крамера, женской команды под руководством Данила Акимова, спринтерской группы Юрия Каминского и дистанционной команды Олега Перевозчикова.

«По тренерам — все останутся, менять никого не будем. Может быть, кто-то не очень доволен работой Данила Борисовича (Акимова), но могу сказать и другое: тренировалась, к примеру, (Полина) Кальсина, и показывала с Акимовым такой же результат, как сейчас у Маркуса. Юля Чекалева застала его, результат как был, так и остался. Да, к сожалению, у нас нет такой (Марит) Бьёрген», — заявила Вяльбе.