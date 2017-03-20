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20 марта 2017, 20:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Перестановок в тренерском штабе лыжной сборной РФ ждать не стоит

Перестановок в тренерском штабе сборной России по лыжным гонкам по итогам текущего сезона ждать не стоит, заявила в интервью агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Сборная России по лыжным гонкам на данный момент состоит из четырех тренировочных групп: смешанной группы Маркуса Крамера, женской команды под руководством Данила Акимова, спринтерской группы Юрия Каминского и дистанционной команды Олега Перевозчикова.

«По тренерам — все останутся, менять никого не будем. Может быть, кто-то не очень доволен работой Данила Борисовича (Акимова), но могу сказать и другое: тренировалась, к примеру, (Полина) Кальсина, и показывала с Акимовым такой же результат, как сейчас у Маркуса. Юля Чекалева застала его, результат как был, так и остался. Да, к сожалению, у нас нет такой (Марит) Бьёрген», — заявила Вяльбе.
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