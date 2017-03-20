Лыжник Турышев завершает карьеру и войдет в тренерский штаб Крамера
Российский лыжник Сергей Турышев, бывший
спарринг-партнером у олимпийского чемпиона Сочи на дистанции 50 километров Александра Легкова, завершает спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб Маркуса Крамера, заявила в интервью агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Турышев стал
«Маркус (Крамер) сделал предложение, чтобы вторым тренером к нему пришел Сергей Турышев. Я абсолютно с этим согласна и думаю, что для нас на будущее это очень хороший шаг. Серега сможет научиться многому и дальше потом работать в команде самостоятельно. И это будет хороший тандем», — заявила Вяльбе корреспонденту агентства.
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