Лыжник Турышев завершает карьеру и войдет в тренерский штаб Крамера

Турышев стал спарринг-партнером Легкова перед сезоном-2015/16. По итогам завершившегося в воскресенье Кубка мира россиянин занял 73-е место в общем зачете.

«Маркус (Крамер) сделал предложение, чтобы вторым тренером к нему пришел Сергей Турышев. Я абсолютно с этим согласна и думаю, что для нас на будущее это очень хороший шаг. Серега сможет научиться многому и дальше потом работать в команде самостоятельно. И это будет хороший тандем», — заявила Вяльбе корреспонденту агентства.