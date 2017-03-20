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20 марта 2017, 17:53 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Долгов: Результаты ЧМ не стали неожиданностью для ФФР, сборная выступила нормально

Результаты национальной команды на чемпионате мира в Испании не стали неожиданностью для Федерации фристайла России (ФФР), российские спортсмены выступили нормально, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Долгов.

Российские фристайлисты на прошедшем чемпионате мира в Испании, который завершился 19 марта, остались без медалей. Сборная России выступала на турнире без ряда лидеров, которые получили травмы в течение сезона.

«Результаты чемпионата мира не стали неожиданностью для нас, у нас в составе отсутствовали шесть лидеров сборной. У нас 11 человек из 20 на чемпионате мира — молодежь. Люди впервые выступали на чемпионате мира. Они нормально выступили. Если раньше мы расстраивались, когда в финалы не попадали, то сейчас уже обидно, что за медали не поборолись. Из-за этого огорчены, но в целом — нет. Есть положительная динамика, которая видна», — сказал Долгов по телефону.

«В ски-кроссе мы прошли в финал, но просто не повезло — контактный вид спорта. Не хватало (Сергея) Ридзика. У Егора (Короткова) сказывается травма плеча, и весь год у него получился скомканный и тяжелый. Он практически год не мог заниматься физической подготовкой. Ему было тяжеловато. Сейчас ему уберут штифты, он восстановится, и думаю, что на Корею (Олимпиаду-2018) уже будет боевой настрой», — добавил он.

Тренер отметил, что акробатам не повезло в Испании. «Акробаты все молодые, были тяжелые погодные условия. Не хватает нервов, опыта. Мы знаем, что и Максим Буров, и Стас Никитин, и Люба Никитина могут бороться за медали. Но где-то не хватило», — пояснил Долгов.

«Вообще, этот чемпионат мира получился курьезным. Например, олимпийский чемпион Сочи в слоупстайле Джосс Кристенсен не прошел даже в финал. Олимпийский чемпион в ски-кроссе, лидер Кубка мира Жан-Фредерик Шапюи вылетел в первом заезде, Брэди Лемен тоже вылетел. Сказать, что мы плохо выступили, нельзя. Достойно боролись», — резюмировал специалист.
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