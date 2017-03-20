Долгов: ФФР акцентирует внимание FIS на предвзятом судействе в слоупстайле
Федерация фристайла России на весенней конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS) акцентирует внимание на проблеме предвзятого судейства в дисциплине слоупстайл, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Долгов.
В завершившемся сезоне Кубка мира российские фристайлисты ни разу не попали на подиум в дисциплине слоупстайл. Весенняя конференция FIS пройдет
«В слоупстайле мы весь сезон сталкиваемся с предвзятым судейством. Надо работать с международной федерацией по этому вопросу перед Олимпиадой. На весенней конференции надо акцентировать внимание на судействе. У нас есть уже предложение по стандартизации прыжков, чтобы это было как в наших классических дисциплинах — могуле и акробатике. Чтобы была сложность и коэффициент у прыжков, а к ним уже делать сбавки, тогда все будет понятно», — сказал Долгов по телефону.
Тренер подчеркнул, что на данный момент это «абсолютно субъективный вид спорта». «Сидят судьи, которым не нравятся наши спортсмены, и они так и будут засуживать на Олимпиаде так же, как и в сезоне», — пояснил он.
«Этот сезон вообще стал показательным по ньюскульным дисциплинам. И дело не только в уровне подготовки все, но и в судействе. Надо работать с FIS, потому что мы в этом кровно заинтересованы. Наши девочки в слоупстайле Анастасия Таталина и Лана Прусакова за два года показывают хороший прогресс, у них сложная программа. Мы знаем, что до Олимпиады надо еще сделать, чтобы усилить их программу», — резюмировал Долгов.
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