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20 марта 2017, 16:05 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Хазетдинов — 4-й на этапе Континентального кубка в Чайковском

В Чайковском прошёл финальный этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

По одному старту выиграли немец Константин Шмид и австриец Клеменс Айгнер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Ильмир Хазетдинов, ставший четвёртым в первом старте.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Континентального кубка. Чайковский
Первый старт
1. Константин Шмид (Германия) — 269,0.
2. Якуб Янда (Чехия) — 264,8.
3. Клеменс Айгнер (Австрия) — 263,6.
4. Ильмир Хазетдинов (Россия) — 259,9.

Второй старт
1. Клеменс Айгнер (Австрия) — 264,2.
2. Рок Тарман (Словения) — 260,7.
3. Даниэль Хубер (Австрия) — 258,5…
5. Роман Трофимов (Россия) — 253,5.

Обладателем Континентального кубка стал Айгнер, набравший 1191 очко. Лучший из россиян, Роман Трофимов, — 35-й (194).
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