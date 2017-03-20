По одному старту выиграли немец Константин Шмид и австриец Клеменс Айгнер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Ильмир Хазетдинов, ставший четвёртым в первом старте.



Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Континентального кубка. Чайковский

Первый старт

1. Константин Шмид (Германия) — 269,0.

2. Якуб Янда (Чехия) — 264,8.

3. Клеменс Айгнер (Австрия) — 263,6.

4. Ильмир Хазетдинов (Россия) — 259,9.



Второй старт

1. Клеменс Айгнер (Австрия) — 264,2.

2. Рок Тарман (Словения) — 260,7.

3. Даниэль Хубер (Австрия) — 258,5…

5. Роман Трофимов (Россия) — 253,5.



Обладателем Континентального кубка стал Айгнер, набравший 1191 очко. Лучший из россиян, Роман Трофимов, — 35-й (194).