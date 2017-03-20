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20 марта 2017, 16:03 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Сборная России по фристайлу выполнила все задачи на ЧМ в Испании

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России по фристайлу достойно выступила на чемпионате мира — 2017, выполнив все стоящие перед командой задачи. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Александр Долгов.

В отсутствие ряда травмированных лидеров российские фристайлисты не завоевали ни одной медали на чемпионате мира, который проходил в марте в испанской Сьерра-Неваде. Ближе всех к пьедесталу была Марика Пертахия, которая заняла четвертое место в могуле.

«Я считаю, что наши спортсмены выступили достойно, — сказал Долгов. — В принципе, ребята выполнили все задачи на предолимпийском чемпионате мира. Самое главное, что в трудных условиях, которые были на этих соревнованиях, обошлось без травм».

По словам специалиста, российская команда могла бы выступить лучше, если бы не отсутствие травмированных лидеров. «Очень чувствовалось отсутствие Александра Смышляева, Софьи Смирновой, Сергея Ридзика, Павла Кротова, Ильи Бурова, Алексея Павленко, — подчеркнул Долгов. — С нашими лидерами, скорее всего, сборная России показала бы совсем другой результат. Из 20 человек, которые представляли сборную России на чемпионате мира, 11 были дебютантами».

«Сейчас проанализируем итоги соревнований, сделаем выводы. Все проблемы ясны и понятны. А дальше восстановительные сборы — и полный вперед в олимпийский сезон», — подытожил тренер.
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