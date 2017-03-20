Тренер: Сборная России по фристайлу выполнила все задачи на ЧМ в Испании

В отсутствие ряда травмированных лидеров российские фристайлисты не завоевали ни одной медали на чемпионате мира, который проходил в марте в испанской Сьерра-Неваде. Ближе всех к пьедесталу была Марика Пертахия, которая заняла четвертое место в могуле.

«Я считаю, что наши спортсмены выступили достойно, — сказал Долгов. — В принципе, ребята выполнили все задачи на предолимпийском чемпионате мира. Самое главное, что в трудных условиях, которые были на этих соревнованиях, обошлось без травм».

По словам специалиста, российская команда могла бы выступить лучше, если бы не отсутствие травмированных лидеров. «Очень чувствовалось отсутствие Александра Смышляева, Софьи Смирновой, Сергея Ридзика, Павла Кротова, Ильи Бурова, Алексея Павленко, — подчеркнул Долгов. — С нашими лидерами, скорее всего, сборная России показала бы совсем другой результат. Из 20 человек, которые представляли сборную России на чемпионате мира, 11 были дебютантами».

«Сейчас проанализируем итоги соревнований, сделаем выводы. Все проблемы ясны и понятны. А дальше восстановительные сборы — и полный вперед в олимпийский сезон», — подытожил тренер.