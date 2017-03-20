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20 марта 2017, 14:51 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Фристайлисты РФ могут провести сборы перед ОИ на Сахалине и в Северной Америке

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сахалин, Северная Америка и Япония рассматриваются в качестве мест для проведения финальных сборов российских команд по фристайлу перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Александр Долгов.

«Для финального сбора команд по ски-кроссу и могулу мы рассматриваем Сахалин, но многое будет зависеть от снежных условий, — сказал Долгов. — Еще есть готовая площадка по могулу в Японии, ски-кросс также будет вести переговоры с японцами. В то же время идеальным вариантом для финального сбора в этих дисциплинах я считаю Сахалин».

«Команды по слоуп-стайлу и хаф-пайпу, скорее всего, будут проходить финальный этап подготовки к Олимпиаде-2018 в Северной Америке, где хорошие условия для тренировок, — добавил специалист. — Так же дело обстоит и со сборной по лыжной акробатике. Кроме этого мы рассматривали Китай, но китайцы никого к себе не пускают, чтобы не создавать себе конкурентов. Это касается даже тех дисциплин, где китайцы не являются конкурентоспособными».

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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