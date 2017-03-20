Фристайлисты РФ могут провести сборы перед ОИ на Сахалине и в Северной Америке

«Для финального сбора команд по ски-кроссу и могулу мы рассматриваем Сахалин, но многое будет зависеть от снежных условий, — сказал Долгов. — Еще есть готовая площадка по могулу в Японии, ски-кросс также будет вести переговоры с японцами. В то же время идеальным вариантом для финального сбора в этих дисциплинах я считаю Сахалин».

«Команды по слоуп-стайлу и хаф-пайпу, скорее всего, будут проходить финальный этап подготовки к Олимпиаде-2018 в Северной Америке, где хорошие условия для тренировок, — добавил специалист. — Так же дело обстоит и со сборной по лыжной акробатике. Кроме этого мы рассматривали Китай, но китайцы никого к себе не пускают, чтобы не создавать себе конкурентов. Это касается даже тех дисциплин, где китайцы не являются конкурентоспособными».

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.