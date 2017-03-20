Фристайлисты РФ могут провести сборы перед ОИ на Сахалине и в Северной Америке
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сахалин, Северная Америка и Япония рассматриваются в качестве мест для проведения финальных сборов российских команд по фристайлу перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Александр Долгов.
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Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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