Хасегава и Нани выиграли слалом-гигант на сахалинском этапе Кубка Азии

У женщин победу одержала участница этапов Кубка мира японка Эми Хасегава, опередившая на 0,69 секунды опытную словенку Марусю Ферк и на 0,92 секунды — россиянку Александру Прокопьеву, ставшую третьей.

У мужчин победу одержал итальянец Роберто Нани, 0,15 секунды уступил ему соотечественник Рикардо Тонетти, третьим с отставанием в 0,27 секунды стал в гонке немец Александер Шмид. Лучший из россиян — Александр Андриенко — финишировал четвертым, проиграв победителю 0,74 секунды.