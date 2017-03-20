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20 марта 2017, 14:13 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Хасегава и Нани выиграли слалом-гигант на сахалинском этапе Кубка Азии

На финальном этапе открытого Кубка Азии в Южно-Сахалинске прошла вторая гонка в слаломе-гиганте.

У женщин победу одержала участница этапов Кубка мира японка Эми Хасегава, опередившая на 0,69 секунды опытную словенку Марусю Ферк и на 0,92 секунды — россиянку Александру Прокопьеву, ставшую третьей.

У мужчин победу одержал итальянец Роберто Нани, 0,15 секунды уступил ему соотечественник Рикардо Тонетти, третьим с отставанием в 0,27 секунды стал в гонке немец Александер Шмид. Лучший из россиян — Александр Андриенко — финишировал четвертым, проиграв победителю 0,74 секунды.

21—22 марта соревнования Кубка Азии на Сахалине будут продолжены слаломными гонками у мужчин и женщин.
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