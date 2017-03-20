Алыпов: Среди российских лыжниц пока нет таких талантов, как Сергей Устюгов

Устюгов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти завоевал пять наград — две золотые медали и три серебряные, а по итогам Кубка мира занял второе место в общем зачете. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева в Лахти завоевали серебряную медаль в командном спринте. В женском зачете Кубка мира лучшая из россиянок Юлия Чекалева заняла 11-е место.

«В женской сборной порадовали Матвеева, Белорукова, которые попадали на подиум, стали призерами чемпионата мира. Они постоянно навязывали борьбу. Проблема женских лыж в России — сейчас нет таких талантов в стране, как Устюгов, которые могли бы постоянно конкурировать на равных с мировыми лидерами. Это в большей степени глобальная причина, чем какой-то человеческий фактор. В регионах слабая материальная база, которая ведет к тому, что родители не ведут своих детей, в том числе девочек, в секции по лыжным гонкам», — сказал Алыпов.

«В этих секциях тренеры недостаточно квалифицированы, они представляют “олдскул”, не смотрят, как развиваются лыжные гонки. Отсюда и нехватка кадров в женской сборной. С парнями то же самое. Но бог дал — рождаются такие уникальные кадры. В мужской сборной России больше талантов. Есть Устюгов у нас — и многие тянутся за ним в сборной, стараются подражать ему. Общая атмосфера в команде с Устюговым способствует хорошим результатам. Они друг друга подтягивают», — добавил собеседник агентства.