Алыпов: Среди российских лыжниц пока нет таких талантов, как Сергей Устюгов
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Женская сборная России по лыжным гонкам пока не обладает такими талантливыми спортсменами, как Сергей Устюгов, которые могли бы на равных конкурировать с мировыми лидерами, заявил агентству «Р-Спорт» бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов.
Устюгов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти завоевал пять наград — две золотые медали и три серебряные, а по итогам Кубка мира занял второе место в общем зачете. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева в Лахти завоевали серебряную медаль в командном спринте. В женском зачете Кубка мира лучшая из россиянок Юлия Чекалева заняла 11-е место.
«В женской сборной порадовали Матвеева, Белорукова, которые попадали на подиум, стали призерами чемпионата мира. Они постоянно навязывали борьбу. Проблема женских лыж в России — сейчас нет таких талантов в стране, как Устюгов, которые могли бы постоянно конкурировать на равных с мировыми лидерами. Это в большей степени глобальная причина, чем
«В этих секциях тренеры недостаточно квалифицированы, они представляют “олдскул”, не смотрят, как развиваются лыжные гонки. Отсюда и нехватка кадров в женской сборной. С парнями то же самое. Но бог дал — рождаются такие уникальные кадры. В мужской сборной России больше талантов. Есть Устюгов у нас — и многие тянутся за ним в сборной, стараются подражать ему. Общая атмосфера в команде с Устюговым способствует хорошим результатам. Они друг друга подтягивают», — добавил собеседник агентства.
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