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19 марта 2017, 23:06 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский горнолыжник Хорошилов стал шестым в общем зачете КМ в слаломе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Хорошилов занял шестое место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту в слаломе.

На финальном этапе Кубка мира в американском <span class=error>Аспене</span> российский спортсмен занял седьмое место. Увеличить
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На финальном этапе Кубка мира в Аспене (США) российский спортсмен занял седьмое место. Победителем стал швед Андре Мюрер, второе место занял немец Феликс Нойройтер, третье — австриец Михаэль Матт. Всего по итогам сезона россиянин набрал 372 очка.

В общем зачете в слаломе победу одержал австриец Марсель Хиршер (735), вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (575), третьим — итальянец Манфред Мёльг (476).
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