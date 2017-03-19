Российский горнолыжник Хорошилов стал шестым в общем зачете КМ в слаломе

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На финальном этапе Кубка мира в Аспене (США) российский спортсмен занял седьмое место. Победителем стал швед Андре Мюрер, второе место занял немец Феликс Нойройтер, третье — австриец Михаэль Матт. Всего по итогам сезона россиянин набрал 372 очка.

В общем зачете в слаломе победу одержал австриец Марсель Хиршер (735), вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (575), третьим — итальянец Манфред Мёльг (476).