Устюгов занял второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, победил норвежец Сундбю
Завершились соревнования на Кубке мира по лыжным гонкам. В общем зачете в тройку лучших попал российский спортсмен Сергей Устюгов.
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Как сообщает RT, Устюгов занял второе место. В его активе 1176 очков. Первым стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю — 1626 очков. На третьем месте канадец Алекс Харви — 934 очка.
Отметим, что Сергей Устюгов показал лучший результат в карьере в общем зачете Кубка мира. Прошлый сезон россиянин завершил на четвертом месте.
Для Сундбю победа в общем зачете стала третьей. Ранее он становился первым по итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.
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